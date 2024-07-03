



Госдеп США о предложении Орбана Киеву: РФ должна уйти из Украины

Виктор Орбан, привез в Киев идею “поражающую новизной”. Орбан предложил Киеву прекратить огонь и начать переговоры. В это же время в Москве министр иностранных дел Петер Сийярто обнимался с Путиным.



Венгрия, все же начав председательство в Евросовете, пытается выступить в необычной для себя роли миротворца. Орбан сбавил риторику ненависти и агрессии и … первый визит в новой должности премьер Венгрии совершил в Украину, где он не был с 2015 года.



Однако, Украина ответила отказом на “мирный план” Орбана.



"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. Он напомнил, что Украина хочет мира, и для этого есть инструмент. В частности, был проведен первый саммит мира и идет подготовка ко второму.



По словам Жовквы, представители РФ могут участвовать во втором саммите мира, если страна-агрессор не будет ставить перед Украиной ультиматумы.Но и это еще не все. Также в эту беседу вмешался альянс НАТО и госдеп США.



"Мы и Альянс НАТО ясно дали понять, что на самом деле здесь есть только одно решение: рф просто покинет украинскую территорию. Мы давно почувствовали, что это очередной пример того, как россия выступает агрессором, посягающим на территориальную целостность и суверенитет Украины, отбрасывающим Устав ООН на второй план", — сказал заместитель спикера Госдепа Ведант Патель на брифинге.

