



В Хельсинки появится велодорожка над поверхностью моря

В Хельсинки появится 200-метровая велодорожку над поверхностью моря.



По данным Yle, она станет частью конструкции Мунккиниеми.



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Проект позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.



"Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде", – пояснил автор проекта Теппо Пасанен.



Строить новый участок велодорожки будут в 2026 году. По словам инженера, новый маршрут, который будет проходить от центра города до моста Тарвонсалми в Эспоо через Мунккиниеми, должен привлечь больше людей к передвижениям на велосипедах.