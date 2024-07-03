В Хельсинки появится велодорожка над поверхностью моря
В Хельсинки появится 200-метровая велодорожку над поверхностью моря.
По данным Yle, она станет частью конструкции Мунккиниеми.
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Проект позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.
"Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде", – пояснил автор проекта Теппо Пасанен.
Строить новый участок велодорожки будут в 2026 году. По словам инженера, новый маршрут, который будет проходить от центра города до моста Тарвонсалми в Эспоо через Мунккиниеми, должен привлечь больше людей к передвижениям на велосипедах.