



Зеленский встретился с Орбаном: главные заявления (обновлено)

Украину впервые за долгое время посетил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, после они провели совместную пресс-конференцию.



Президент приветствовал венгерского премьера "с первым визитом в Украину за 12 лет", и поблагодарил Венгрию за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике.



"Эта работа в формате Саммита мира действительно помогает остановить войну"? – написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.









Рассказал Владимир Зеленский коротко о встрече с Виктором Орбаном.



"Мы обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы. Говорили и о гуманитарной сфере – обо всем том, что касается жизни наших людей и в Украине, и в Венгрии", – написал Зеленский.



Президент подчеркнул, что в целом содержание диалога по всем сегодняшним вопросам "может стать основой для нового двустороннего документа между нашими государствами – документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", – написал в своем Telegram-канале Президент Украины.





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"Мы с господином премьер-министром Орбаном обсудили все самые принципиальные вопросы наших соседских отношений: торговлю, трансграничное сотрудничество, энергетические вопросы, говорили сегодня о гуманитарной сфере, о том, что касается жизни наших людей и в Украине, и в Венгрии. В частности, обсудили открытие первой украинской школы в Венгрии. Премьер-министр заверил в поддержке такого проекта. Спасибо, Виктор", – сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции.



Выступая на совместной пресс-конференции, Виктор Орбан заявил, что война в Украине "очень интенсивно" влияет и на безопасность всей Европы, и предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь на фронте перед началом мирных переговоров.



При этом Орбан подчеркнул, что очень высоко ценит все мирные инициативы Зеленского, но они требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены.



"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и потом продолжить, начать переговоры", – сказал Орбан, выразив мнение, что как раз прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров.



"Я это рассказал президенту, и я благодарен президенту за откровенное мнение по этому вопросу", – добавил венгерский премьер.



На встрече в Киеве президент Зеленский и премьер Орбан договорились также об открытии в Венгрии первой украинской школы.



Орбан подчеркнул, что Венгрия видит хорошие шансы на решение вопросов относительно венгерского национального меньшинства в Украине и готова финансировать открытие украинской школы на своей территории, а в отношении украинцев в Венгрии он отметил, что с прибытием в страну многих беженцев возникло немало вопросов.



"Мы должны заботиться о них. Они должны иметь возможность работать, жить в безопасности, обеспечить соответствующую школу для своих детей... Поэтому я с большой радостью услышал об инициативе господина президента по открытию украинской школы в Венгрии", – сказал венгерский премьер, добавив, что его страна берет на себя финансирование школы с украинским языком обучения, и "будет столько школ, сколько нужно".



Как сообщал Mignews.ua, накануне визита в Киев Виктор Орбан заявил, что во время его визита в Украину будут сделаны первые шаги для содействия миру.