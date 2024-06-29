Звезда "Стражей галактики" станет папой в третий раз
Актер Крис Пратт, известный по главной роли в фильмах киновселенной Marvel "Стражи галактики", станет папой в третий раз.
Об этом сообщает журнал People со ссылкой на друзей семьи.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что Кэтрин Шварценеггер ждет третьего ребенка. У звездной парочки уже есть две дочки.
Недавно дочь Арнольда Шварценеггер поделилась редким кадром со своими детьми.
"Вещи, которые делают меня счастливой: пасмурное утро, а затем посещение конюшни", - подписала она, опубликовав снимок с детьми.