



Звезда "Стражей галактики" станет папой в третий раз

Актер Крис Пратт, известный по главной роли в фильмах киновселенной Marvel "Стражи галактики", станет папой в третий раз.



Об этом сообщает журнал People со ссылкой на друзей семьи.



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Уточняется, что Кэтрин Шварценеггер ждет третьего ребенка. У звездной парочки уже есть две дочки.



Недавно дочь Арнольда Шварценеггер поделилась редким кадром со своими детьми.



"Вещи, которые делают меня счастливой: пасмурное утро, а затем посещение конюшни", - подписала она, опубликовав снимок с детьми.