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Звезда "Стражей галактики" станет папой в третий раз
29.06.2024 12:07 Алина Груднева

Звезда "Стражей галактики" станет папой в третий раз

Актер Крис Пратт, известный по главной роли в фильмах киновселенной Marvel "Стражи галактики", станет папой в третий раз.

Об этом сообщает журнал People со ссылкой на друзей семьи.

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Уточняется, что Кэтрин Шварценеггер ждет третьего ребенка. У звездной парочки уже есть две дочки.

Недавно дочь Арнольда Шварценеггер  поделилась редким кадром со своими детьми.

"Вещи, которые делают меня счастливой: пасмурное утро, а затем посещение конюшни", - подписала она, опубликовав снимок с детьми.

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