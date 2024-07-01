



В СМИ подсчитали, сколько РФ "уронила" авиабомб на свою Белгородскую область

Россия уронила на собственную Белгородскую область за год как минимум 38 авиабомб, предназначенных для мирных городов Украины.



Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы, полученные из РФ.



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"По меньшей мере 38 таких бомб упали на территорию Белгородской области на границе с Украиной в период с апреля 2023 по апрель 2024 года, хотя большинство из них не взорвались", - сказано в статье.



По большей части, бомбы находили лесники, фермеры или жители деревень, в то время, когда минобороны РФ даже не знало об их падении на собственной территории.



"Как минимум четыре бомбы упали на сам Белгород. Еще семь были найдены в близлежащих пригородах. Больше всего, 11, упало в приграничном Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось обнаружить из-за "сложной оперативной обстановки", - пояснили журналисты.



Информация о падениях авиабомб, как правило, умалчивается, или же в этом обвиняется украинская сторона. Если же власти все же подтверждают эти данные, то ссылаются на "несчастные случаи".