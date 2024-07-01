



В Украине отреагировали на возможность передачи израильских Patriot

Передача Украине израильских систем Patriot через США могла бы стать мощным сигналом о поддержке страны.



По данным издания "РБК-Украина", такое заявление сделал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.



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По его словам, Украина остро нуждается в ПВО и ракетах к ним. Системы Patriot эффективно себя зарекомендовали и способны противостоять российским ракетам и БПЛА.



Евлаш подчеркнул, что получение этой системы в модификации PAC-2 очень помогло бы стране, которая успешно сочетают старые советские системы с современными комплексами.



"Такого опыта, наверное, нет ни у одной страны мира. Поэтому конечно, что это достаточно мощный сигнал партнеров о поддержке Украины. Было бы хорошо, если бы подобные системы поступали в кратчайшие сроки. Поскольку мы видим какая динамика боевых действий сейчас, какая интенсивность и эти системы необходимы нам буквально на вчера", - сказал он.



Ранее появилась информация о том, что Израиль и США ведут переговоры о передаче Украине старых Patriot, которые Иерусалим снял с вооружения.