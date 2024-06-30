



Путин предложил снабдить хуситов крылатыми ракетами

Разведка США сообщила о новой бредовой идее Путина. Российский диктатор предложил вооружить хуситов крылатыми ракетами, на что он попросил у Саудовской Аравии разрешение. Об этом сообщил Middle East Eye высокопоставленный американский чиновник.



Путин связался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, сообщает источник. Однако принц выступил против вооружения хуситов и попросил Россию не заключать такую сделку.



Эксперт из Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что хуситы рассчитывали получить от России противокорабельную ракету Х-31.



Если Израиль начнет наступление на подконтрольную Ирану Хизбаллу в Ливане, это может подтолкнуть Россию к возобновлению сделки с хуситами. “Русские могли бы тайно снабжать их через иранцев или предоставлять им больше разведывательной информации”, — заявил бывший посол США в Катаре Патрик Терос.



Путин заинтересован в вооружении хуситов в связи с продолжающейся войной в Украине, отмечает отставной американский генерал Фрэнк Маккензи, возглавлявший Центральное командование США в 2019–2022 годах. “Путин считает США ответственными за удары Украины по российским судам в Черном море. Не исключено, что он может рассматривать помощь хуситам как месть Вашингтону”, — пояснил он.



