



Мадуро согласился на переговоры с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял предложение возобновить прямые переговоры с США.



По его словам, прямой диалог будет публичным во избежание спекуляций.



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"Я человек диалога и хочу заставить уважать нашу страну, ее демократию, ее народ. Хочу переступить через этот конфликт. Я два месяца подряд получал предложения от правительства США восстановить переговоры и прямой диалог. Все обдумав, я принял предложение", - сообщил он.



По словам Мадуро, переговоры с США возобновятся в среду, 3 июля, для исполнения соглашений, подписанных в Катаре.



"Мы не будем прятаться. Прошло уже не знаю сколько тайных встреч, но мы соблюдаем секретность, а они - нет. Они пытаются получить выгоду и нанести нам ущерб, выдавая лживые версии", - пожаловался он.