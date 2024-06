Министр культуры Норвегии потрясла голой грудью на публике

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Лубна Яффери публично оголила грудь.



Это произошло во время ее выступления на неделе гордости в Осло.



На церемонии Яффери, которую прозвали "fag hag", что означает женщину, которая предпочитает общаться только с геями и бисексуалами-мужчинами, подняла блузку и показала грудь, которая была прикрыта накладками с кисточками.



Чиновница покрутила своим достоинством внушительных размеров и, засмеявшись, опустила блузку назад.

The Norwegian Minister of Equality and Culture, Lubna Jaffery, flashed her boobs when she was awarded the ‘Fag Hag’ Award at Oslo Pride. 🏳️‍🌈🤡🏳️‍⚧️ This is what we are dealing with, people! Norway is fucked! 🤡🤡🇳🇴🇳🇴 pic.twitter.com/sCekV2hkXs

Ladies and gentlemen, I present to you the Norwegian Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffer, at a Pride event in Oslo, Norway.



Lubna is flashing her titties (!?) at the Pride event «Queer Talk».



She has been named this year’s «fag hag», and during the talk show «Queer… pic.twitter.com/9ClCIr3BNM