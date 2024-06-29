



Рэпер взбесился из-за долгов Ивлеевой и напал на журналиста

Российский рэпер Элджей взбесился из-за вопроса журналиста SHOT о долгах скандальной блогерши Насти Ивлеевой.



Уточняется, что это произошло после его концерта в Москве.



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Элджею задали вопрос относительно его бывшей жены. Это вывело рэпера из себя. Он попытался выбить телефон из рук корреспондента, после чего сел в свою машину.



Как известно, все счета Ивлеевой были заморожены из-за долгов перед налоговой службой. Также блогерше запретили выезжать за границу.