



Актриса Татьяна Васильева: “...это та война, при которой мы начинаем жить лучше”

Актриса Татьяна Васильева (77 лет) в недавнем интервью Манучарову в его авторской программе “Эмпатия Манучи” говоря о войне России против Украины похвалила войну.



“Эта не та война, которая нас убивает, а та война, при которой мы начинаем жить лучше, реально…



Открываются театры, музеи, железные дороги, мосты, продолжается жизнь”.



При этом Васильева сказала, что война не выходит у нее из головы и весьма сковывает передвижение, и уже нельзя так поехать, куда хочешь, как раньше.



