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Актриса Татьяна Васильева: “...это та война, при которой мы начинаем жить лучше”
30.06.2024 14:21 MIGnews.com

Актриса Татьяна Васильева: “...это та война, при которой мы начинаем жить лучше”

Актриса Татьяна Васильева (77 лет) в недавнем интервью Манучарову  в его авторской программе “Эмпатия Манучи” говоря о войне России против Украины похвалила войну.

“Эта не та война, которая нас убивает, а та война, при которой мы начинаем жить лучше, реально…

Открываются театры, музеи, железные дороги, мосты, продолжается жизнь”.

При этом Васильева сказала, что война не выходит у нее из головы и весьма сковывает передвижение, и уже нельзя так поехать, куда хочешь, как раньше.

 

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