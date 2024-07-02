



Орбан пообещал в Киеве договориться о "первых шагах" к миру

2 июля с визитом в Украину прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это первый с начала полномасштабной войны визит, накануне которого скандальный премьер анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине.



Так, во время интервью М1 Орбана спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС, чтобы прекратить войну в Украине. На это он ответил: первые шаги для содействия миру будут сделаны во вторник (2 июля, – ред.).



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"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", – сказал накануне глава венгерского правительства. Впоследствии стало известно о его визите в украинскую столицу.



Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. По его словам, ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.



"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" – сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.



Напомним, у премьера Орбана запланированы в Киеве ряд встреч, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками. Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой дискуссии станет возможность создания мира.

