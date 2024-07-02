



Ле Пен ответила, хочет ли быть частью нового правительства

Марин Ле Пен не планирует становиться частью нового возможного правительства Франции после выборов, на которых пока что лидирует ее партия "Национальное объединение".



Соответствующее заявление она сделала в эфире France Inter.



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"Очевидно, что мы не можем согласиться идти в правительство, если мы не можем действовать. Мы хотим управлять", – отметила она, подчеркнув, что ее партии необходимо иметь большинство голосов, чтобы сформировать правительство.



Ле Пен подчеркнула, что не намерена становиться спикером Национального собрания, но возглавит группу депутатов. В свою очередь, если президент Франции Эммануэль Макрон подаст в отставку, она не против баллотироваться на его место.



"Если он решит уйти, мы с большим энтузиазмом вступим в эту президентскую битву", – добавила она.