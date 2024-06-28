



Американские СМИ: Трамп победил в дебатах



Канал CNN сообщает о том, что, по мнению избирателей и политиков Дональд Трамп победил в дебатах с Джо Байденом.



Зарегистрированные избиратели, смотревшие в четверг дебаты между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, 67 % против 33 % считают, что Трамп выступил лучше.



До начала дебатов те же избиратели говорили, что ожидали от Трампа лучшего выступления, чем от Байдена, 55 % против 45 %.



Результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые смотрели дебаты, и не являются репрезентативными для всей голосующей общественности - по их демографическим характеристикам, политическим предпочтениям или уровню внимания, которое они уделяют политике. Участники дебатов, участвовавшие в опросе, на 5 пунктов чаще придерживаются республиканской, чем демократической ориентации, чем все зарегистрированные избиратели в стране.



Однако эти результаты отличаются от результатов 2020 года, когда Байден, по мнению участников дебатов, превзошел Трампа в президентских дебатах.



Большинство смотревших в четверг вечером заявили, что не уверены в способности Байдена возглавить страну (57 %), а 44 % - что не уверены в способности Трампа. Эти цифры практически не изменились по сравнению с опросом, проведенным перед дебатами, в котором 55 % избирателей заявили, что не доверяют Байдену, и 47 % - что не доверяют Трампу.



Ни один из кандидатов не имеет высоких оценок по этому показателю, но в то время как только 36 % наблюдателей за дебатами говорят, что они очень уверены в способности Трампа руководить страной, только 14 % говорят то же самое о Байдене.



Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ опубликовал заявление, в котором говорится, что бывший президент Дональд Трамп победил в дебатах, а президент Джо Байден "продемонстрировал, что он не годится на пост президента".



"Президент Трамп - единственный выбор 5 ноября. На карту поставлено будущее нашей страны", - говорится в заявлении Скализе.



По его словам, Трамп "выиграл дебаты, продемонстрировав сильное и президентское выступление, рассказав о том, как он будет решать масштабные экономические и пограничные проблемы, созданные Джо Байденом за три с половиной года провала".



Байден же "доказал, насколько он не в ладах с трудолюбивыми семьями, когда отрицал пограничный кризис и проблемы, которые создает его инфляционный кризис для людей, с трудом сводящих концы с концами", - говорится в заявлении.