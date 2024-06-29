



Журналисты выяснили, кто может подтолкнуть Байдена выйти из гонки

Только семья и ближайшее окружение могут подтолкнуть Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США.



По данным издания Axios, в первую очередь, на его решение может повлиять первая леди Джилл Байден.



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"Единственный способ, которым Байден отойдет в сторону, несмотря на его провал в дебатах, - если та самая небольшая группа пожизненных поклонников, способствовавших его баллотированию, внезапно решит, что пора ему объявить о своем уходе", - сказано в материале.



Журналисты считают, что на решение Байдена может повлиять мнение жены, младшей сестры Валерии, давнего друга Тэда Кауфмана и маленькой группы советников.



"Этот "кухонный кабинет", существующий десятилетиями, действует как большая семья и совет старейшин. Только эти союзники оказывают влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена", - пояснили журналисты.



В материале также указано, что союзники Байдена считают, что у него все же больше шансов на победу, чем у вице-президента Камалы Харрис.