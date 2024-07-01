



США намерены предъявить Boeing уголовное обвинение в мошенничестве

Министерство юстиции США предъявит компании Boeing уголовное обвинение в мошенничестве в связи с двумя смертельными авариями и попросит производителя самолетов признать себя виновным или предстать перед судом, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.



Министерство юстиции планирует официально предложить Boeing соглашение о признании вины, которое включает в себя финансовый штраф и назначение независимого наблюдателя для проверки безопасности и соответствия практики компании в течение трех лет, сообщили источники.



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Представители Министерства юстиции планируют дать Boeing время до конца недели, чтобы ответить на предложение, которое они представят как не подлежащее обсуждению, сообщили источники. Если Boeing откажется признать себя виновным, прокуроры планируют обратиться в суд, сказали они.



Представители Boeing и Министерства юстиции отказались от комментариев.



Министерство юстиции решило предъявить обвинения Boeing после того, как выяснилось, что компания нарушила соглашение от 2021 года, которое ограждало ее от судебного преследования в связи со смертельными авариями с участием реактивных самолетов 737 MAX. Смертельные аварии произошли в 2018 и 2019 годах и унесли жизни 346 человек.



Решение о возбуждении уголовного дела против Boeing углубляет кризис, охвативший авиастроительную компанию, подвергая ее дополнительным финансовым последствиям и ужесточая государственный надзор.

