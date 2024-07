Сферу MSG в Лас-Вегасе превратили в миньона

Сфера MSG в Лас-Вегасе - уже известная достопримечательность, которая время от времени меняет темы, чем несказанно радует туристов и местных жителей. 29 июня сфера превратилась в гигантского миньона.

The MSG sphere in Las Vegas was turned into a minion



A giant yellow mutant towered over the city in honor of the premiere of the fourth Despicable Me.