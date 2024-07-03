



Руди Джулиани лишили лицензии за ложные заявления о выборах 2020 года

Руди Джулиани был лишен лицензии после многолетних судебных тяжб из-за ложных заявлений, сделанных им после выборов 2020 года.



Апелляционный суд Манхэттена вынес решение о лишении Джулиани, бывшего советника президента, мэра Нью-Йорка и прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, его юридических полномочий.



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По мнению суда, он неоднократно делал ложные заявления.



Ранее, в 2021 году, 80-летний Джулиани был лишен юридической лицензии за подобные заявления.



"Господин Джулиани, безусловно, разочарован решением, и мы рассматриваем возможность подачи апелляции", - сказал Барри Каминс, представитель Джулиани, в заявлении для New York Law Journal.

