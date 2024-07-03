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Руди Джулиани лишили лицензии за ложные заявления о выборах 2020 года
03.07.2024 05:30 MIGnews.com

Руди Джулиани лишили лицензии за ложные заявления о выборах 2020 года

Руди Джулиани был лишен лицензии после многолетних судебных тяжб из-за ложных заявлений, сделанных им после выборов 2020 года.

Апелляционный суд Манхэттена вынес решение о лишении Джулиани, бывшего советника президента, мэра Нью-Йорка и прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, его юридических полномочий.

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По мнению суда, он неоднократно делал ложные заявления.

Ранее, в 2021 году, 80-летний Джулиани был лишен юридической лицензии за подобные заявления.

"Господин Джулиани, безусловно, разочарован решением, и мы рассматриваем возможность подачи апелляции", - сказал Барри Каминс, представитель Джулиани, в заявлении для New York Law Journal.
 

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