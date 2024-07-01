



Байдена уговаривали продолжить предвыборную гонку, - СМИ

Семья и близкое окружение уговорили президента США Джо Байдена остаться в предвыборной гонке.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что Джилл и Хантер Байден с внуками американского лидера собрались в Кэмп-Дэвиде. Родственники уговаривали Байдена продолжать борьбу на предстоящих президентских выборах и предлагали варианты, как ему в этом помочь. Они выразили ему свою безоговорочную поддержку в этом вопросе.



На встрече с ним также обсуждался вопрос о том, стоит ли уволить его помощников после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Один из советников сообщил, что близкие Байдена разочарованы его командой. Тем не менее, как известно, президент не любит увольнений и предан своим ближайшим советникам.