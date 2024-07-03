



Главный лейборист Великобритании трепетно относится к шабатней трапезе

Кир Стармер (Лейбористская партия) резко раскритиковал нападки своих соперников-консерваторов, которые поставили под сомнение его трудовую этику в связи с его заявлением о том, что он намерен продолжать проводить время со своей семьей по пятницам вечером.

Жена Стармера Виктория — еврейка, и лидер лейбористов ранее заявлял, что пятничные ужины являются важной традицией в семье.“Они (соратники - ред.) просто находятся в этом негативном отчаянном цикле. И это действительно отчаяние. Моя семья очень важна для меня, как и для каждого человека”, — говорит Стармер. Об этом пишет The Guardian . “И я думаю, что это нарастающее отчаяние, граничащее с истерикой сейчас”.В понедельник Стармер сказал: “У нас есть стратегия, и мы постараемся ее придерживаться, которая заключается в том, чтобы выделить действительно время исключительно для детей, поэтому в пятницу — я делаю это уже много лет — я не буду делать ничего, связанного с работой, после 6 часов, что бы ни случилось. Есть несколько исключений, но это то, что мы делаем”.В ответ Консервативная партия заявила, что Стармер будет “премьер-министром по совместительству”, что также подверглось резкой критике со стороны правительственного советника по вопросам антисемитизма лорда Манна.“Нападки на Кира Стармера за то, что он отстаивает свое право на время с семьей в пятницу вечером, как он делал много-много лет, очень опасны”, — говорит Манн.