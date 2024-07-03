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Украина сможет бить по России далее, чем на 100 км, если Россия расширит фронт
03.07.2024 07:42 MIGnews.com

Украина сможет бить по России далее, чем на 100 км, если Россия расширит фронт

Америка позволит Украине бить ATACMS по территории России на расстояние более 100 км от границы, если Россия попытается расширить фронт. Об этом заявил госдеп США.

Сейчас, по мнению американцев словам, Путин теряет способность наступать из-за уничтожения мощностей вблизи границ.

А тем временем в Харькове практически каждый день гибнут люди, потому что Харьков забрасывают КАБами с самолетов, которые базируются намного дальше, чем 100 км.

 

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