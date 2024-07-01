



В США пояснили, чем чревата замена Байдена

Замена кандидата в президенты США Джо Байдена в рамках предвыборной гонки чревата углублением раскола внутри Демократической партии.



Такое мнение в эфире телеканала MSNBC выразила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



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"Те из вас, кто надеется, что Джо Байден уйдет, чтобы можно было провести посредническую конвенцию, должны знать, что это тоже не совсем легкий путь. Это окажет сейсмическое влияние на партию", - считает Псаки.



По ее мнению, замена Байдена также означала бы, что что выбор кандидата сделают несколько тысяч партийщиков, а не миллионы демократов, которые уже отдали свои голоса.