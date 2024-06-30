



Зеленский пояснил, зачем Путину поддержка Ким Чен Ына

Владимиру Путину пришлось искать поддержку у главы КНДР Ким Чен Ына из-за политической изоляции и дефицита боеприпасов.



Такое пояснение в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин предоставил президент Украины Владимир Зеленский.



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"Саммит мира заставил Путина искать союзников. И вот они союзники. Вот мы видим террористическую Северную Корею. Что его заставило? Безусловно, политическая изоляция, а второе - у него не хватает артиллерии. Все очень примитивно. В Северной Корее миллионы боеприпасов, Путину нужна эта артиллерия. Он рискует отношениями с Китаем, потому что у него нехватка снарядов", – подчеркнул он.



Зеленский считает действия Путина отличным сигналом для бойцов ВСУ. По его мнению, соглашение с КНДР свидетельствет о том, что у россиян на поле боя дела идут не так хорошо, как они об этом говорят.



"Если взять все запасы Северной Кореи, а я думаю, там миллионов 5 на складах, то это меньше, чем Россия использовала в течение года. Это говорит о том, что все они дать ему не могут, потому что им самим нужны запасы, но и понимание для наших партнеров, что давайте не будем говорить о долгой войне, потому что у него сил нет", - добавил Зеленский.