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Орбана подняли на смех в Венгрии
30.06.2024 17:05 Алина Груднева

Орбана подняли на смех в Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии TIZSA Петер Мадьяр поднял на смех премьер-министра Виктора Орбана.

Поводом послужили его слова о формировании ультраправой фракции "патриотов" в Европарламенте.

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"Что объединяет "патриотов"? Якобы борьба с нелегальной миграцией. Рассказывал ли Виктор Орбан своим новым союзникам об освобождении 2000 торговцев людьми, о переселенческих облигациях и об импорте десятков тысяч экономических мигрантов", – задался вопросом Мадьяр.

Он отметил, что объявление Орбана можно сравнить с ситуацией, когда человека не приглашают ни в один клуб, он обижается и решает создать собственный.

"Сразу же заявляешь, что твой – настоящий, твой – самый большой и единственный", - пошутил оппозиционер.

Напомним, что Орбан ранее подписал с главой "Австрийской партии свободы" Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем соглашение о формировании франкции "Патриоты за Европу" в Европарламенте. Он заявил, что европейцы хотят трех вещей: мира, порядка и развития. 

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