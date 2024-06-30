



Орбан пытается сформировать ультраправую фракцию в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен сформировать ультраправую фракцию в Европарламенте.



Он планирует создать альянс вместе с чешскими и австрийскими политиками.



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Фракция получила название "Патриоты за Европу". Соответствующий документ был подписан в Вене 30 июня. Кроме Орбана, его подписали пророссийский председатель "Австрийской партии свободы" Герберт Кикль и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш.



"Европейцы хотят трех вещей: мир, порядка и развития. Все, что они получают от нынешней брюссельской элиты, это война, миграция и застой. В этой ситуации наша обязанность – обеспечить волеизъявление избирателей. Сегодня объединились три политические партии: самая сильная партия Австрии, сильнейшая партия Чехии и сильнейшая партия Венгрии. Наша цель – стать сильнейшей правой группой в европейской политике", – сказал Орбан.