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Орбан внезапно прибыл в Киев: реакция США
02.07.2024 14:41 Алина Груднева

Орбан внезапно прибыл в Киев: реакция США

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман прокомментировал внезапный визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

Глава венгерского правительства нагрянул в украинскую столицу с неанонсированным визитом 2 июля.

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"Прогресс", – прокомментировал Прессман.

По словам дипломата, Вашингтон приветствует визит Орбана в Киев для взаимодействия с руководством Украины.

Как стало известно, Орбан уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Премьер пообещал открыть и финансировать первую украинскую школу в Венгрии. Также он продвигал идею безотлагательного перемирия с Россией.

 

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