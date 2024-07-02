



Орбан внезапно прибыл в Киев: реакция США

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман прокомментировал внезапный визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев.



Глава венгерского правительства нагрянул в украинскую столицу с неанонсированным визитом 2 июля.



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"Прогресс", – прокомментировал Прессман.



По словам дипломата, Вашингтон приветствует визит Орбана в Киев для взаимодействия с руководством Украины.



Как стало известно, Орбан уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Премьер пообещал открыть и финансировать первую украинскую школу в Венгрии. Также он продвигал идею безотлагательного перемирия с Россией.



