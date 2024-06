Чернокожие ответили Трампу

Бездоказательное утверждение Дональда Трампа о том, что мигранты угрожают наличию "черных рабочих мест", прозвучавшее во время первых президентских дебатов, заставило чернокожих людей, включая членов Конгресса, задаться вопросом: что такое "черная работа"?



"Они забирают рабочие места чернокожих и латиноамериканцев. И вы еще этого не видели, но скоро увидите нечто худшее в нашей истории", - сказал Трамп в четверг вечером.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Комментарий бывшего президента, судя по всему, был попыткой расширить свой политический охват за счет цветного населения, используя свою распространенную антииммиграционную риторику. Принятие жесткой иммиграционной политики - один из краеугольных камней предвыборной кампании бывшего президента.



Но его расплывчатая классификация рабочих мест как исключительно для чернокожих или латиноамериканцев не вызвала одобрения.



"Я все еще пытаюсь понять, что такое работа для чернокожих", - сказала ведущая MSNBC Саймона Сандерс-Таунсенд в пятницу в программе All In With Chris Hayes.