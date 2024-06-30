В Словакии ответили, когда Фицо вернется к работе после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в мае было совершено покушение, в ближайшее время вернется к работе.
По данным издания Aktuality, такое заявление сделал министр обороны страны Роберт Калиняк.
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По его словам, Фицо постепенно идет на поправку. В скором времени он будет в состоянии выполнять свою работу в полном формате.
"Нельзя сказать, что все идет по плану", – отметил он.
По словам Калиняка, у Фицо есть проблемы с функционированием опорно-двигательного аппарата. В ближайшие дни премьер Словакии планирует выступить перед гражданами. Формат его предстоящего выступления пока определен.