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В Словакии ответили, когда Фицо вернется к работе после покушения
30.06.2024 18:18 Алина Груднева

В Словакии ответили, когда Фицо вернется к работе после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в мае было совершено покушение, в ближайшее время вернется к работе.

По данным издания Aktuality, такое заявление сделал министр обороны страны Роберт Калиняк.

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По его словам, Фицо постепенно идет на поправку.  В скором времени он будет в состоянии выполнять свою работу в полном формате.

"Нельзя сказать, что все идет по плану", – отметил он.

По словам Калиняка, у Фицо есть проблемы с функционированием опорно-двигательного аппарата. В ближайшие дни премьер Словакии планирует выступить перед гражданами. Формат его предстоящего выступления пока определен.

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