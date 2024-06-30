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На военных базах США в Европе повышен уровень боевой готовности
30.06.2024 18:47 Алина Груднева

На военных базах США в Европе повышен уровень боевой готовности

Некоторые военные базы США в Европе повысили уровень боевой готовности.

Соответствующее решение было принято из-за угрозы терактов.

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Уровень боевой готовности повышен до второго. Он применяется тогда, когда происходит инцидент в сфере безопасности или получены разведданные, указывающие на вероятность какой-либо террористической акции или атаки на личный состав или объекты.

Уточняется, что военнослужащие столкнутся с задержками на пунктах пропуска из-за более тщательной проверки.

"Мы постоянно оцениваем множество факторов, влияющих на безопасность военного контингента США за рубежом. В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих", - сообщает Европейское командование Вооруженных сил США.

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