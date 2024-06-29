



Как дебаты Байдена и Трампа отразились на мнении американцев, - опрос

Состоявшиеся в четверг дебаты практически не отразились на мнении американских избирателей о Джо Байдене и Дональде Трампе.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos.



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После дебатов за Байдена готовы отдать свои голоса 46,7% избирателей. В свою очередь, Трампа поддерживают 43,9% американцев.



Само по себе выступление Байдена на дебатах по пятибальной шкале избиратели оценили на 1,99. Это хуже ожидаемой оценки - 2,62.



Выступление Трампа оценили в 3,16. Это выше ожидаемой оценки - 3,06.