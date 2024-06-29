



В Пенсильвании не будут финансировать университеты, за антиизраильские программы

Сенат штата Пенсильвания одобрил закон, запрещающий финансирование университетов, бойкотирующих Израиль или отказывающихся от его услуг.



Сенат штата Пенсильвания одобрил закон, который запрещает оказывать государственную помощь университетам, бойкотирующим Израиль или отказывающимся от его услуг, сообщает The Associated Press.



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Это решение было принято после протестов палестинских арабов в кампусах колледжей по всей стране, в ходе которых звучали требования отказаться от участия в программе.



Мера, принятая 41 голосом против 7, также запрещает казначею штата и государственным пенсионным системам бойкотировать или отказываться от участия в деятельности правительства Израиля или коммерческой финансовой деятельности в этой стране.



Законопроект поддержали все республиканцы, кроме одного, и большинство демократов. Теперь он отправится в Палату представителей, сообщает AP.

