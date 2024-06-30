



Соратник Байдена Фридман: будет полный и беспрецедентный балаган

Близкий соратник Джо Байдена и обозреватель New York Times Томас Фридман анонсировал "полный и беспрецедентный балаган", если Демократическая партия попытается заменить кандидата в президенты.



Соответствующий комментарий он предоставил 12-му каналу израильского ТВ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Байден будет слушать свою семью и жену, а не меня, однопартийцев или кого-либо еще. Я надеюсь, они сделают то единственное, что отказались сделать Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу, — поставят свою страну выше своей партии и личных интересов", - сказал Фридман.



По его словам, Байден и вице-президент США Камала Харрис могли бы призвать демократов к проведению праймериз. Фридман считает, что Дональд Трамп не должен вновь становиться президентом США.



"Я знал, что Байден стар, и я знал, что он сбавляет темпы, но я также видел человека, который был способен служить президентом США. Это был не тот человек, которого я увидел в дебатах", - ответил он на вопрос о том, почему до сих пор поддерживает Байдена.