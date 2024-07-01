



Ведущие демократы исключают возможность замены Байдена

В воскресенье, 30 июня, ведущие демократы исключили возможность замены президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии после его слабого выступления на дебатах и призвали членов партии сосредоточиться на последствиях второго президентства Дональда Трампа.



После нескольких дней раздумий по поводу неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом лидеры демократов решительно отвергли призывы к своей партии выбрать более молодого кандидата в президенты на выборах 5 ноября.



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81-летний Байден в воскресенье, 30 июня, общался с лидерами демократов в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде.



Газета New York Times со ссылкой на людей, близких к ситуации, сообщила, что они призывают его остаться в гонке и продолжать борьбу. Газета сообщила, что некоторые лидеры в частном порядке выразили недовольство тем, как его сотрудники подготовили его к мероприятию в четверг вечером, 27 июня.

