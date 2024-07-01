



В Торонто студентов одетых в арафатки полиция не пускала в университет

Толпа пропалестинских студентов из университета в Торонто скандировала у входных дверей “Дайте им войти!”

Університет Торонто заборонив пускати студентів, одягнених як терористи, і вони плачуть, як немовлята, щоб їх впустили.pic.twitter.com/O72kqSw7db — FUCK RUSSIANS 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿🇺🇦✚25 (@KeepPeaceNoWar) June 30, 2024

Все дело в том, что по новым правилам студенты “одетые в одежду террористов” не могу посещать занятия и даже войти в здание.На видео присутствуют две студентки, которые, находясь в шаге от получения диплома, сегодня забрали свои документы из университета…вы только вдумайтесь… в знак поддержки палестинцев.