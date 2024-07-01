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В Торонто студентов одетых в арафатки полиция не пускала в университет
01.07.2024 19:11 MIGnews.com

В Торонто студентов одетых в арафатки полиция не пускала в университет

Толпа пропалестинских студентов из университета в Торонто скандировала у входных дверей “Дайте им войти!”


Все дело в том, что по новым правилам студенты “одетые в одежду террористов” не могу посещать занятия и даже войти в здание. 

На видео присутствуют две студентки, которые, находясь в шаге от получения диплома, сегодня забрали свои документы из университета…вы только вдумайтесь… в знак поддержки палестинцев.
 

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