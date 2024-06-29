Демократы дали Джо Байдену "одну неделю на отставку"
Сторонники Джо Байдена призвали его отказаться от участия в предвыборной кампании после "катастрофических" теледебатов против своего оппонента Дональда Трампа.
Доноры партии и конгрессмены призвали 81-летнего кандидата отказаться от участия в выборах на пост президента после того, как он выглядел застывшим и несколько раз путался в словах во время первых дебатов в рамках избирательной кампании 2024 года.
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Трамп был признан победителем дебатов.
Однако президент ответил на критику и вышел на трибуну во время митинга в Северной Каролине.
Байдена встретили криками "еще четыре года" - менее чем через 24 часа после того, как его президентские дебаты были названы "катастрофическими".
Ему сказали, что у него есть неделя, чтобы завоевать расположение демократов.
Бывший президент Барак Обама также высказался по этому поводу: "Неудачные дебаты случаются. Поверьте мне, я знаю".