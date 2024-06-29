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Демократы дали Джо Байдену "одну неделю на отставку"
29.06.2024 15:44 MIGnews.com

Демократы дали Джо Байдену "одну неделю на отставку"

Сторонники Джо Байдена призвали его отказаться от участия в предвыборной кампании после "катастрофических" теледебатов против своего оппонента Дональда Трампа.

Доноры партии и конгрессмены призвали 81-летнего кандидата отказаться от участия в выборах на пост президента после того, как он выглядел застывшим и несколько раз путался в словах во время первых дебатов в рамках избирательной кампании 2024 года.

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Трамп был признан победителем дебатов.

Однако президент ответил на критику и вышел на трибуну во время митинга в Северной Каролине.

Байдена встретили криками "еще четыре года" - менее чем через 24 часа после того, как его президентские дебаты были названы "катастрофическими".

Ему сказали, что у него есть неделя, чтобы завоевать расположение демократов.

Бывший президент Барак Обама также высказался по этому поводу: "Неудачные дебаты случаются. Поверьте мне, я знаю".
 

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