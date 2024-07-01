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Бербок: помощь Украине - это не благотворительность
01.07.2024 17:40 Алина Груднева

Бербок: помощь Украине - это не благотворительность

Военная помощь Украине является не благотворительностью, а вкладом в безопасность европейских стран.

По данным Tagesschau, такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции по стратегии национальной безопасности.

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Она считает, что нужно защитить "каждый сантиметр" европейских стран и свободу.

"На самом деле помощь является инвестициями в нашу собственную национальную безопасность в защиту мира и свободы", - пояснила она.

По словам Бербок, вклад европейцев в собственную безопасность должен быть самым большим национальным интересом.

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