



Хаменеи пожаловался на явку на выборах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи остался недоволен явкой на досрочных президентских выборах в стране.



Соответствующее заявление он сделал 3 июля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Явка избирателей в первом туре выборов была ниже, чем ожидалось", - посетовал аятолла.



Напомним, что в Иране проходят выборы после гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси. Первый тур состоялся в пятницу, 28 июля. Во второй тур вышли кандидат от реформаторов, депутат Меджлиса Масуд Пезешкиян и ультраконсервативный кандидат Саид Джалили.



По официальным данным, в первом туре проголосовали лишь 24,5 миллиона человек - около 40% от общего числа избирателей. Это была самая низкая явка с момента основания Исламской Республики.