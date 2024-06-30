



В США формируется движение за то, "чтобы Байден не баллотировался"

После провала на выборах Джо Байден провел субботу в общении с донорами кампании, уверяя их что справится с гонкой. В то время как пресса начала писать о том, что у Байдена уже заметно начало деменции.



Один из демократов Палаты представителей заявил, что он высказался от имени других после поразительно слабого выступления президента най защитник президента, заявил, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в дебатах в четверг: “Движение за то, чтобы убедить Байдена не баллотироваться, реально”.



Член Палаты представителей, яры Сенате Чак Шумер должны рассмотреть возможность “совместных усилий”, чтобы вытеснить президента Джо Байдена из гонки. Об этом пишет издание Politico.



Редакционная страница New York Times в пятницу заявила, что он должен уйти ради блага страны . Редакционная страница Washington Post заявила, что он должен по крайней мере отменить свои планы на выходные, чтобы подумать об этом . Несколько известных комментаторов — включая, как один отмечает, преобладание белых мужчин старше 60 лет — заявили, что им не доставляет удовольствия это говорить, но они с сожалением пришли к выводу, что Джо пора уходить. Среди этих голосов были лауреат Нобелевской премии экономист Пол Кругман , Том Фридман , Николас Кристоф , Джонатан Альтер , Дэвид Игнатиус и бывший конгрессмен Джо Скарборо, ведущий программы “Утренний Джо” на MSNBC. Все они заявили, что вероятность проигрыша ослабленного Байдена Трампу слишком высока, чтобы рисковать.

