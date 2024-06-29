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Джилл Байден рассказала о первых словах мужа после дебатов с Трампом
29.06.2024 20:50 Алина Груднева

Джилл Байден рассказала о первых словах мужа после дебатов с Трампом

Первая леди США Джилл Байден отреагировала на резкую критику в адрес Джо Байдена после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление она сделала на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

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"Когда Джо падает, он снова встает, и это то, что мы делаем сегодня". - сказала супруга президента США.

По словам Джилл Байлен, сразу после дебатов муж сказал ей: "Знаешь, я понятия не имею, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо". 

"Я сказал ему: "Послушай, Джо, мы не позволим 90 минутам определять четыре года твоего пребывания на посту президента", - ответила она.

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