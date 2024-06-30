



Почему США не приглашают Украину в НАТО: ответ Зеленского

США не приглашают Украину в НАТО, чтобы лишний раз не раздражать Владимира Путина.



Такое пояснение в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин предоставил президент Украины Владимир Зеленский.



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"Мы понимаем, что Белый дом не готов дать нам приглашение. Они говорят об этом открыто. Об этом говорит президент Байден. А Трамп говорит, что если бы не НАТО, то и война могла бы не начаться. Мы с вами слышим оба мнения двух партий.И это говорит о том, что все не видят сегодня Украину в НАТО", - отметил он.



Зеленский сравнил осторожность со стороны Вашингтона с "шагами сапера на минном поле". Он подчеркнул, что Киев все понимает, но хотелось бы увидеть какую-то конкретику.



"Если Америка боится раздражать Путина, а именно поэтому нас туда не приглашают, то мы просим США дать нам максимально все то, что может нас защитить. Мы просим Patriot, достаточное количество F-16, достаточное количество оружия, чтобы защитить себя", – добавил он.