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Германия требует от новых граждан признать право Израиля на существование
28.06.2024 07:45 MIGnews.com

Германия требует от новых граждан признать право Израиля на существование

Согласно изменениям в законе о гражданстве, люди, подающие заявление на натурализацию в Германии, теперь должны будут подтвердить право Израиля на существование.

Законодательство, вступившее в силу в четверг, является частью более масштабной реформы законодательства о гражданстве, проводимой Берлином в условиях, когда правительство борется с ростом антисемитизма, всплеском популярности ультраправых и ожесточенными дебатами по поводу реакции на войну Израиля в Газе.

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Экзамен на натурализацию будет включать ряд новых вопросов, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

"В связи с ростом антисемитизма в Германии список вопросов экзамена на натурализацию был расширен. Добавлены новые экзаменационные вопросы на темы антисемитизма, права государства Израиль на существование и еврейской жизни в Германии", - говорится в сообщении.
 

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