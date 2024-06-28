



Германия требует от новых граждан признать право Израиля на существование

Согласно изменениям в законе о гражданстве, люди, подающие заявление на натурализацию в Германии, теперь должны будут подтвердить право Израиля на существование.



Законодательство, вступившее в силу в четверг, является частью более масштабной реформы законодательства о гражданстве, проводимой Берлином в условиях, когда правительство борется с ростом антисемитизма, всплеском популярности ультраправых и ожесточенными дебатами по поводу реакции на войну Израиля в Газе.



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Экзамен на натурализацию будет включать ряд новых вопросов, говорится в заявлении министерства внутренних дел.



"В связи с ростом антисемитизма в Германии список вопросов экзамена на натурализацию был расширен. Добавлены новые экзаменационные вопросы на темы антисемитизма, права государства Израиль на существование и еврейской жизни в Германии", - говорится в сообщении.

