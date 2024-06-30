Расмуссен: Шольц дает стимул Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц своей нерешительностью в отношении военной помощи Украине лишь дает стимул Владимиру Путину.
Такое мнение в интервью NTV выразил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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"Мы все помним многомесячные дискуссии по поводу танков Leopard. Сейчас канцлер отказывается поставлять ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Я действительно не понимаю, почему. Эта нерешительность лишь дает Путину дополнительный стимул для продолжения войны", - отметил он.
По словам Рассмусена, Шольц хочет, чтобы его считали "канцлером мира". Он отметил, что этого не произойдет, поскольку из-за колебаний тот может стать "канцлером вечной войны".