



Во Франции на выборах - самая высокая явка за последние 40 лет

Во Франции 30 июня проходят досрочные парламентские выборы.



Как сообщает газеты Le Figaro со ссылкой на министерство внутренних дел, по состоянию на 12:00 была самая высокая явка избирателей с 1981 года.



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В частности, она составила 25,90%, что на 7,47% больше, чем в первом туре выборов, которые прошли в 2022 году.



Активнее всего избиратели были во французском департаменте Айверон - 34,41%. Меньше всего явка была в Валь-де-Марне - 18,29% и О-де-Сени - 18,47%.