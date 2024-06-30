



Подозрение: Россия минировала Северное море

В НАТО обеспокоены высокой вероятностью того, что Россия смогла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет The Times.



Подозрения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми вышками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.



“Саботаж на голландских или бельгийских кабелях пока не установлен, но взрывчатка была обнаружена на британском кабеле в начале украинского кризиса”, — сообщил изданию представитель бельгийского подразделения морской безопасности Томас Де Шпигелер.



Бельгийское издание De Tijd проанализировало морские журналы и опубликовало расследование, согласно которому более 160 российских гражданских судов совершили 945 подозрительных маневров за последние десять лет, 749 из которых были зафиксировано в радиусе километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия было совершено в районе нахождения кабелей электроэнергии, а остальные 124 — вокруг телекоммуникационных кабелей.



По данным издания, с начала года российский траулер “Капитан Соколов” и еще четыре корабля “вели себя необычно”, проходя над ключевыми трубопроводами и кабелями в Северном море. Находясь над подводной инфраструктурой, суда замедляли ход.





