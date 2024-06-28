



В Иране кандидаты повально снимаются с выборов

В Иране уже два человека сняли свои кандидатуры в преддверии президентских выборов.



Ранее об отказе участвовать в выборах объявил вице-президент страны Амир Хосейн Газизаде Хашеми.



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"Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил Исламской Революции, а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции", - сообщил он.



Позже об аналогичном решении объявил действующий мэр Тегерана Алиреза Закани.



"Я прошу Джалили и Галибафа (консерваторы, - ред.) объединиться и не допустить формирования третьего правительства Рухани", - сказал он.



Напомним, что внеочередные выборы в Иране состоятся 28 июня. Они назначены после гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси. Осталось четыре кандидата, которые будут участвовать в выборах.