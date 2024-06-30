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Теракт у посольства Израиля в Сербии: задержаны двое подозреваемых
30.06.2024 15:05 Алина Груднева

Теракт у посольства Израиля в Сербии: задержаны двое подозреваемых

Полиция задержала двух подозреваемых в причастности к теракту возле посольства Израиля в Белграде.

Ликвидированный террорист, ранивший правоохранителя, был гражданином Сербии, который недавно принял ислам.

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По данным полиции, проживал в городе Нови-Пазар. В причастности к атаке подозреваются несколько человек.

"В нескольких местах в Сербии были проведены обыски, допрошены десятки людей", — сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич.

Ведется расследование относительного того, связаны ли задержанные с терактом.

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