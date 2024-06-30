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Российских детей отправят отдыхать в лагерь в Северной Корее
30.06.2024 10:50 MIGnews.com

Российских детей отправят отдыхать в лагерь в Северной Корее

В России решили поменять рекреационную детскую местность. И вместо Крыма, где вполне закономерно в военное время на голову падают снаряды, правительство России намерено отправить детей на отдых в Северную Корею.

Прокремлевское “Движение первых” отчиталось, что отправит первую группу российских детей на отдых в лагерь в Северной Корее уже в конце июля. Об этом сообщил председатель правления организации Григорий Гуров.

“Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2  августа. Нам только вчера пришло приглашение”, — рассказал он. 

Гуров ожидает “большое количество желающих”. 

“Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия”, — заверил он.


 

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