



Российских детей отправят отдыхать в лагерь в Северной Корее

В России решили поменять рекреационную детскую местность. И вместо Крыма, где вполне закономерно в военное время на голову падают снаряды, правительство России намерено отправить детей на отдых в Северную Корею.



Прокремлевское “Движение первых” отчиталось, что отправит первую группу российских детей на отдых в лагерь в Северной Корее уже в конце июля. Об этом сообщил председатель правления организации Григорий Гуров.



“Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена "Сондовон" планируется в конце июля – с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение”, — рассказал он.



Гуров ожидает “большое количество желающих”.



“Это абсолютный аналог "Артека", там хорошие условия”, — заверил он.





