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Хуситы объявили об атаке на четыре корабля
02.07.2024 07:52 Алина Груднева

Хуситы объявили об атаке на четыре корабля

Йеменские хуситы заявили, что атаковали четыре корабля, принадлежащие США, Великобритании и Израилю.

Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что среди атакованных было израильское судно Msc Unific.

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Уточняется, что по кораблю в Аравийском море было запущено несколько крылатых ракет.

В Красном море хуситы атаковали американский нефтяной танкер Delonix, в Индийском океане - британский корабль Anvil Point, в Средиземном море - корабль Lucky Sailor.

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