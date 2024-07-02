



Хуситы объявили об атаке на четыре корабля

Йеменские хуситы заявили, что атаковали четыре корабля, принадлежащие США, Великобритании и Израилю.



Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что среди атакованных было израильское судно Msc Unific.



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Уточняется, что по кораблю в Аравийском море было запущено несколько крылатых ракет.



В Красном море хуситы атаковали американский нефтяной танкер Delonix, в Индийском океане - британский корабль Anvil Point, в Средиземном море - корабль Lucky Sailor.