



КНДР испытала новую ракету со "сверхбольшой" боеголовкой

Северная Корея похвасталась испытанием новой тактической баллистической ракеты, которая способна нести "сверхбольшую" боеголовку.



Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление Официального центрального информационного агентства КНДР.



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Уточняется, что испытана ракета Hwasongpho-11Da-4.5. Она способна нести боеголовку весом в 4,5 тонны.



Речь идет об испытаниях, которые состоялись 1 июля. Целью была проверка стабильности полета и точность попадания на максимальной дальности в 500 км.