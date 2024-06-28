



CNN: Демократы в отчаянии, Байдена надо снимать с выборов



Аналитики канала CNN говорят, что демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером - настолько слабого, что некоторые задались вопросом, должен ли он оставаться кандидатом от партии.



Байден вышел на сцену с тихим, тихим голосом и открытым ртом, уставившись в одну точку. Ему с трудом удавалось закончить мысль, и он уступал даже в таких вопросах, как аборты, где демократы имеют преимущество.



Демократам потребовалось всего несколько минут, чтобы понять, насколько все плохо.



"Байден выглядит и звучит ужасно. Он говорил бессвязно", - сказал один демократ, работавший в администрации Байдена.



"Ужасно", - сказал другой демократ.



А один демократ, работавший в избирательных кампаниях по всей стране, сказал просто: "Мы в полной заднице".



По мере того как дебаты подходили к концу, возникал почти экзистенциальный вопрос: Должен ли кто-то другой возглавить демократический билет?



"Трудно спорить с тем, что Байден должен быть нашим кандидатом", - сказал один из оперативников, более десяти лет работавший в кампаниях всех уровней.



Эти дебаты стали историческими по многим причинам, но не в последнюю очередь потому, что они проходят до того, как каждый из кандидатов будет официально выдвинут на съездах своих партий. Демократический национальный съезд пройдет 19 августа в Чикаго.



Демократы провели большую часть прошлого года, размышляя о шансах Байдена победить Трампа на выборах, которые многие рассматривают как экзистенциальные и решающие вопрос выживания американской демократии. Но сам Байден был полон решимости стать тем, кто одолеет Трампа, и в какой-то момент даже прямо сказал: "Если бы Трамп не участвовал в выборах, я не уверен, что участвовал бы".



Ни один серьезный претендент от демократов не выдвинул свою кандидатуру против Байдена, и на данном этапе кампании ему придется принять решение об уходе в отставку, если демократы выберут другого кандидата. Если Байден снимет свою кандидатуру, то вопрос о выдвижении демократов будет решаться в ходе голосования.



Демократы уже обсуждают, кто может быть кандидатом вместо Байдена: "Если бы я был Гэвином (Ньюсомом) или Гретхен (Уитмер), я бы уже сегодня делал звонки", - сказал один из них.